إنقاذ 113 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ الخمس

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 22 فبراير 2019, 04:26 مساء
مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، إنقاذ 113 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة شواطئ الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وقال قاسم في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الزورق «قمينس» التابع لحرس السواحل قطاع الأوسط كان في دورية يوم الخميس، وتمكَّن من إنقاذ 113 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد (40 ميلًا) شمال شرق الخمس.

وأوضح أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة (مالي، السودان، سيراليون، الكاميرون، جنوب أفريقيا، غينيا كوناكري، والصومال)، بينهم 88 رجلًا و19 امرأة و6 أطفال، لافتًا إلى أنه أثناء العودة بالمهاجرين غير الشرعيين حدث عطل بزورق «قمينس»، فتم الإبلاغ عنه فورًا، وأرسلت قاطرة (تاقرفت) لنقلهم إلى نقطة إنزال الخمس.

وأضاف قاسم أن المهاجرين جرى نقلهم إلى قاعدة نقطة الخمس، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.
 

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