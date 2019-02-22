اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس يقدم شكوى للنائب العام ضد رئيس «مصلحة آثار الموقتة»

مقر مصلحة الآثار بشحات

قال عضو اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس، الدكتور أحمد عيسى، إن الاتحاد تقدم بشكوى إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام ضد رئيس مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة الدكتور أحمد حسين، ردًا على ما اعتبره «حملة ادعاءات يقودها رئيس مصلحة الآثار ضد الاتحاد كان آخرها ما أثير عن حصول الاتحاد على مليون دينار ليبي».

وكان الاتحاد شُكل بالتوافق بين عمداء بلديات الخمس وشحات وصبراتة وغات وغدامس، بغرض حماية مواقع التراث العالمي في ليبيا.

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وأوضح المصدر، لـ«بوابة الوسط»، كان الاتحاد قد قال في بيانٍ سابق إنه «هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس مصلحة الآثار بالحكومة الموقتة لاتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس للاتهامات».

وأضاف المصدر: «سبق لرئيس مصلحة الآثار وأن قدم مذكرة للحاكم العسكري يتهم فيها الاتحاد بأن له أجندات تتعارض مع ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية، والذي تم الرد عليه بكتاب للحاكم العسكري اللواء عبد الرازق الناظوري في حينها، بمباركة تأسيس الاتحاد واعتباره خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح بكتاب الحاكم العسكري رقم 727 بتاريخ 10 / اغسطس2017 م».

وأضاف المصدر أن «رئيس مصلحة الآثار لم يكتف بهذا حيث قدم مذكرة لوزير الحكم المحلي بالحكومة الموقتة تحمل الرقم الإشاري 164.5.1 بتاريخ 2 / مايو 2018م يتهم الاتحاد بالتدخل في اختصاص مصلحة الآثار، والتي صدر بموجبها كتاب من وزير الحكم المحلي، إلا أنه بعد مقابلة الوزير اعتذر وأكد أنه غيبت عنه حقيقة إنشاء الاتحاد».

وتابع: «إنه لا يعلم أن الاتحاد تأسس في شحات بعد أن أدرجت مواقع التراث العالمي الليبية الخمس في لائحة الخطر بلجنة التراث العالمي بمنظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو في 14 / يوليو 2016 م بفضل قيادته لمصلحة الآثار الليبية»، مشيرًا إلى أن الاتحاد لم يستكمل بناء مكوناته بعد، ولا يوجد له أي حسابات بأي مصارف، ولا مقار ولا ملاكات وظيفية.

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وطالب المصدر رئيس مصلحة الآثار بتقديم كل الأدلة الداعمة لاتهامه للاتحاد، مشيرًا إلى أنه «في حالة عدم الاستجابة سوف يقوم الاتحاد باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه».

وأكد البيان أن «اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية الخمس، ملتزم بوثيقة تأسيسه وسوف يعمل على تحقيق أهدافه، وهو جهة داعمة لكل الجهات المعنية بحماية التراث والآثار، وسوف لن بسمح لأيٍّ كان بالعبث بتاريخ وحضارة شعبنا العريق مهما تعالت التسميات».

عضو اتحاد بلديات التراث العالمي الخمس الدكتور أحمد عيسى