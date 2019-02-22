حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (22 فبراير 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 فبراير 2019, 11:53 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى أغلب مناطق البلاد متأثرة بامتداد لمرتفع الجوي يعمل على استقرار حالة الطقس، بينما تتأثر مناطق الشمال تدريجيًا من يوم الغد بتقلبات جوية.

ووفق بيان للمركز، اليوم الجمعة، تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (12 - 18مْ) على مناطق الشمال، وتكون ما بين (20 - 26مْ) على مناطق الوسط والجنوب.

وعن طقس الغد، توقع المركز أن تتأثر مناطق الشمال تدريجيًا بتقلبات جوية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ورياح نشطة إلى قوية مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، وتكون غزيرة يوم الأحد على بعض مناطق الشمال الغربي، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد أحيانًا، مع احتمال سقوط ثلوج على مرتفعات الجبل الغربي.

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