«تعليم طبرق» يبحث معرقلات العملية التعليمية

جانب من الاجتماع (مراقبة تعليم طبرق)

عقد ديوان مراقبة تعليم طبرق اجتماعًا موسعًا، لمناقشة بعض المختنقات المعرقلة لاستمرار العملية التعليمية ومحاولة إيجاد حلول سريعة لها مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

ووفق ما أعلن مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم طبرق، حضر الاجتماع الذي عُقد الخميس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة، والوفد المرافق له من مدراء الإدارات بالوزارة مع مراقب تعليم طبرق، ومراقبو التعليم الجغبوب وامساعد وبئر الأشهب.

كما حضر الاجتماع ميمون عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير مكتب المشروعات بمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية طبرق، ومدراء المكاتب والإدارات بمراقبة تعليم طبرق.

جانب من الاجتماع (مراقبة تعليم طبرق)