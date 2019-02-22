العدد 170: تطورات ملف الأموال الليبية المجمدة والترتيبات الأمنية ومأساة الليبيات المتزوجات من أجانب

صدر، اليوم الخميس، العدد 170 من جريدة «الوسط»، مسلطًا الضوء على التطور الجديد الذي سجله ملف الأرصدة الليبية المجمدة في بلجيكا، عقب إقرار الحكومة البلجيكية للمرة الأولى بتدخل وزيرها للشؤون الخارجية، ديديه رايندرس، لتسديد مستحقات شركات ومؤسسات بلجيكية عاملة في ليبيا من الأرصدة المجمدة.

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ويوثق العدد الجديد حوارًا نشرته «الوسط» مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي كشف أن الوزارة تعاني من «حملة شعواء ضد سياساتها الإصلاحية وعرقلة معاملاتها المالية»، متهمًا «عدة جهات سيادية» لم يسمها بالتواطؤ في هذا الصدد، مشيرًا بأصبع الاتهام إلى «جهة بعينها» تقف وراء هذه العرقلة.

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كما تنشر «الوسط» تحقيقين اجتماعيين حول الارتفاع الملحوظ في نسب الطلاق خلال السنوات الأخيرة، ومأساة الليبيات المتزوجات من أجانب، اللاتي يعانين العراقيل الإدارية التي تحاصر هؤلاء النساء يرثها الأبناء الذين لا يتمتعون بجنسية أمهاتهم.

كما يفرد العدد تقريرًا مطولاً عن قضية العائدين من ليبيا التي باتت تمثل مصدر إزعاج لدول الجوار الليبي خاصة مصر وتونس والجزائر، في ضوء تجارب السنوات القليلة الماضية مع ظهور مجموعات مسلحة في أطراف البلد المتقاربة مع ليبيا، قبل أن تنفذ عمليات وصلت في بعضها إلى عواصم تلك الدول.

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وفي الصفحات الاقتصادية، تسلط «الوسط» الضوء على مفارقة أبرزها تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، يوضح أن معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 16.4% خلال العام الماضي، رغم السنوات العجاف التي مرت على ليبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي والإقفال المتكرر للحقول والموانيء النفطية.

كذلك ركّز الملف الاقتصادي على تزايد وتيرة الجدل في أعقاب إعلان محافظ المصرف المركزي فى طرابلس الصديق الكبير استمرار توقف صرف منحة أرباب الأسر المعروفة باسم منحة 500 دولار.

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وفي الصفحة الثقافية، تنشر «الوسط» حوارًا مع الأديب والكاتب يوسف الشريف، والذي يتحدث عن رحلته مع أسئلته الطفولية، وكيف يرى مستقبل الطفولة من خلالها.

وفي الصفحة الفنيّة، يتحدث الفنان فرج بوفاخرة عن التحديات التي تواجهه في إدارة المؤسسة العامة للسينما والمسرح ومشروعاته المقبلة.

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وأخيرًا، تبرز الصفحة الرياضية استعدادات الملاكم الليبي العالمي، عبدالمالك الزناد، الاستعداد للمرحلة المقبلة والفاصلة نحو مشوار الحصول على حزام «WVC».