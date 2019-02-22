السراج يأمر بضرورة التأكيد على سلامة منظومة الأحوال المدنية

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تعليمات بضرورة التأكيد على سلامة منظومة الأحوال المدنية.

وقال محمد السلاك الناطق باسم السراج خلال مؤتمر صحفي الخميس إن «رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعلجة أية أمور فنية والتأكد من سلامة المنظومة وقاعدة البيانات لما يمثله هذا الأمر من أهمية وتأثر على الأمن القومي للبلاد».

منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر

يذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قال في تصريحات نقلتها قناة «ليبيا لكل الأحرار» أمس الأربعاء إن «مخصصات أرباب الأسر ستصرف بعد مراجعة قواعد البيانات».