مصدر عسكري: المشير حفتر سمح لطائرات الشركات النفطية بالهبوط في مطار واحد فقط بالجنوب
القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 21 فبراير 2019, 11:19 مساء
آمر المنطقة العسكرية سبها يقول إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بـ«السماح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من والى الحقول النفطية في الجنوب على إن تهبط في مطار تمنهنت ذهابا وايابا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية».
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