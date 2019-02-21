مصدر عسكري: المشير حفتر سمح لطائرات الشركات النفطية بالهبوط في مطار واحد فقط بالجنوب

آمر المنطقة العسكرية سبها يقول إن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته بـ«السماح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من والى الحقول النفطية في الجنوب على إن تهبط في مطار تمنهنت ذهابا وايابا بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية».