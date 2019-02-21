الأرصاد الجوية تحذّر من السيول وتقلبات الطقس مطلع الأسبوع

الثلوج تغطي معظم مناطق الجبل الأخضر في وقت سابق (أرشيفية:الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا (رأس جدير حتى إمساعد) وتمتد إلى الداخل والمرتفعات الجبلية اعتبارًا من السبت المقبل مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية، تصل إلى السيول في اليوم التالي (الأحد).

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد.

وتوقع أن تكون الأمطار غزيرة يوم الأحد المقبل على بعض المناطق؛ مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة والطرقات، مع احتمال تساقط الثلوج في اليوم نفسه على بعض مرتفعات الجبل الغربي.