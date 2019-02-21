مؤسسة النفط قلقة بشأن تطورات حقل الفيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 09:29 مساء
حقل الفيل النفطي (أرشيفية - رويترز)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إنها قلقة بشأن التطورات في حقل الفيل النفطي الواقع في جنوب غرب البلاد، وذلك بعد أن قالت قوات الجيش إنها سيطرت على الحقل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن متحدث باسم المؤسسة إنها «قلقة بشأن التطورات قرب حقل الفيل وتراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة موظفيها».

«رويترز»: أربع ضربات جوية تحذيرية قرب حقل الفيل النفطي

وتشن القوات المسلحة هجوما في جنوب ليبيا منذ الشهر الماضي، ونفّت بداية الشهر الجاري ضربات جوبة قرب الفيل، الذي يقارب إنتاجه 70 ألف برميل يوميًا، واتهم وقتها المجلس الرئاسي القيادة العامة بالوقوف وراء القصف الذي اعتبر «تحذيريًا» إلى «اللواء علي كنه آمر منطقة سبها العسكرية الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج».

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