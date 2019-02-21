تراجع سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تسجل تراجعًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية (الدولار، اليورو، الإسترليني)، تراجعًا مقابل الدينار، اليوم الخميس في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية تراجعًا بنسبة 0.007% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3883 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3884 دينار أمس الأربعاء، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8093 دينار اليوم، مقابل 1.8124 دينار.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.07% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5730 دينارًا اليوم، مقابل 1.5742 دينار خلال الفترة نفسها.

الدولار يواصل موجة الارتفاع في السوق الموازية

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2500 دينار اليوم الخميس، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2071 دينار، مقارنة بـ0.2065 دينار خلال الفترة نفسها.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، استقر سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي عند 0.3702 دينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة للدرهم الإماراتي الذي سجل 0.3780 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.