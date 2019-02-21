جلالة يبحث مع معنيين بالملف الإنساني سبل دعم النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 09:00 مساء
وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يلتقي رئيس المؤتمر الشعبي العربي

عقد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجّرين يوسف جلالة لقاءين إثنين اليوم الخميس، في إطار بحث ملف النازحين ودعم عودتهم لمنازلهم، جاء اللقاء الأول مع مدير المجلس النرويجي للاجئين، حيث جرى مناقشة سبل دعم النازحين في بنغازي ودرنة وجبل نفوسة، خاصة مناطق النازحين العائدين مؤخرًا، والمتمثلة في العوينية والقوالب وككلة وباطن الجبل.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، إلى أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على تبادل الآراء لتحديد الأولويات للدعم وفق خطة الاستجابة الإنسانية، بالإضافة إلى دعم المناطق المتضررة بالجنوب.

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وفي لقاء آخر التقي جلالة رئيس المؤتمر الشعبي العربي أحمد شلبي والوفد المرافق له والمتمثل في رمضان سعو من تونس، وبلقاسم بلعباس من الجزائر.

وتناول اللقاء، دعم المؤتمر الشعبي العربي لبرنامج المصالحة الوطنية الشاملة، وعودة المهجرين والنازحين وتحقيق التوافق السياسي بين جميع الأطراف للخروج من الأزمة الحالية في ليبيا.

وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يلتقي مدير المجلس النرويجي للاجئين
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