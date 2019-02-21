بدء صيانة مهبط مطار سرت الدولي

إحدى الشركات المحلية المتخصصة تبدأ أعمال الصيانة في مهبط مطار سرت الدولي (صفحة مطار سرت على فيسبوك)

قال مدير مطار سرت الدولي صلاح أبو جازية، اليوم الخميس، إنّ إحدى الشركات المحلية المتخصصة بدأت أعمال الصيانة في مهبط مطار سرت الدولي.

وأشار أبو جازية إلى أن أعمال الصيانة تشمل الانجرافات الواقعة بمهبط المطار، والتي وصفها بـ«الكبيرة»، وتضطلع عناصر ليبية بصيانتها خلال أسبوع من بدء الأعمال.

وأوضح أن الشركة المنفذة هي شركة أبو ليفة المحلية بمصراته، لافتًا إلى أنّ شركة محلية أخرى تواصل أعمال الصيانة بصالات المطار لكبار الزوار والاستقبال، وبمقر شركة المناولة للخدمات الأرضية، وذلك على نفقة بلدية سرت.

بدء صيانة صالتي المسافرين بمطار سرت الدولي

وفي 5 ديسمبر 2016 خسر تنظيم «داعش» مدينة سرت، التي سيطر عليها في 28 مايو 2015، ليتخذها إمارة له، قبل أن تتقدم للمدينة قوات «البنيان المرصوص» التي شكلها المجلس الرئاسي في 5 مايو 2016 لمحاربته وسيطرت عليها بالكامل.

وتسعى حكومة الوفاق إلى إزالة الألغام وتنفيذ برامج تنموية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ برامج خدمية في المنطقة الجنوبية، وفق بيانات منفصلة للحكومة.

إحدى الشركات المحلية المتخصصة تبدأ أعمال الصيانة في مهبط مطار سرت الدولي (صفحة مطار سرت على فيسبوك)