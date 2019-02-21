عميد بلدية سرت يتفقد أعمال الصيانة بمطار المدينة الدولي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 21 فبراير 2019, 04:15 مساء

تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الخميس، رفقة مدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني، ومدير مطار سرت الدولي صلاح أبوجازية، وعدد من مهندسي الإدارة بمطار سرت، أعمال الصيانة التي تقوم بها البلدية لصالة المطار.


وقال الناطق الرسمي بالمجلس البلدي محمد الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعداني تفقد أعمال الصيانة التي تجري بصالة المطار، وتركيب هوائي يضم شركات المدار الجديد وليبيانا، في انتظار انتهاء أعمال الاختبارات الفنية، لتشغيل خدمة الإنترنت 4G.

وتابع المعداني أعمال صيانة المهبط والتي تطوع بتكلفتها أحد رجال الأعمال في مصراتة، بالإضافة إلى شباب من مدينة سرت تطوعوا للعمل دون مقابل، مساهمة منهم في الأعمال الجارية بالمهبط، حيث وجّه العميد شكره وتقديره لشركة محمد أبوليفة للمقاولات، وفريق العمل على جهدهم المبذول في صيانة مهبط  المطار.

كما وجّه المعداني الشكر للموظفين العاملين بالمطار على روحهم التي تحلّوا بها لإعادة تشغيل المطار، وعلى رأسهم صلاح أبوجازية مدير عام المطار.

واوضح العميد أنه وبالتنسيق مع مدير عام المطار والجهات التابعة لوزارة المواصلات، ستكون هنالك مفاجأة سارة لأهالي سرت خلال النصف الثاني من الشهر القادم.

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