الدولار يواصل موجة الارتفاع في السوق الموازية

واصل الدولار موجة الارتفاع التي سجلها مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية منتصف هذا الأسبوع على وقع تصريحات صدرت عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

وارتفع سعر صرف العملة الأميركية، اليوم الخميسن إلى 4.53 دينار، مقابل 4.47 دينار بفارق 6 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، أعلن وقف صرف منحة الـ500 دولار، بسبب ما وصفه بـ«التزييف الحاصل فى منظومة الرقم الوطني» دون أن يعلن أي توقيت متوقع لاستئناف الصرف.

كذلك صعد اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 3 قروش اليوم الخميس، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 5.08 دينار، مقابل 5.05 دينار أمس، كذلك ارتفعت العملة البريطانية إلى 5.71 دينار، مقابل 5.68 دينار.

وكان الارتفاع نفسه من نصيب الدينار التونسي الذي سجل 1.43 دينار، مقارنة بـ1.40 دينار أمس، في حين صعدت الليرة التركية على نحو طفيف إلى 0.85 دينار، مقابل 0.84 دينار أمس.