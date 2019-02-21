مجلس شحات: عودة محطة تحلية مياه سوسة للعمل خلال 48 ساعة

محطة تحلية مياه سوسة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مجلس شحات التسييري بدء ضخ المياه لخزانات محطة تحلية سوسة خلال 48 ساعة، بعد إصلاح الأعطال الكهربائية التي أدت إلى وقف عمل المحطة خلال الفترة الماضية.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم أنه وفقًا للمكلف بمتابعة الأعطال، فإن فرق صيانة الجهد المتوسط أصلحت الأعطال الكهربائية التي أصابت المحطة، على أن يستأنف عملها خلال اليوم الخميس أو غدًا الجمعة.

وليست هذه المرة الأولى التي تتوقف فيها محطة التحلية عن العمل، حيث تعاني المحطة من عدة مشاكل، بينها احتياج بعض الوحدات إلى الصيانة الدورية التي أدت إلى توقف عملها من فترة لأخرى، وسط تحذيرات رسمية من حدوث عجز في المعدل اليومي لإنتاج مياه الشرب.

وأشار أحد مهندسي إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، المهندس معاوية المصراتي، في تصريحات سابقة إلى «ارتفاع نسبة العجز الحاصل إلى أكثر من 98 ألف متر مكعب».

وأوضح المصراتي أنَّ ارتفاع نسبة العجز في مياه الشرب يعود إلى تعطل آبار المياه في منطقة الجبل الأخضر، التي تتطلب صيانة عاجلة، مضيفًا أنَّ كمية المياه المنتَجة في المنطقة تبلغ نحو «100 ألف متر مكعب، في حين أنها تحتاج إلى أكثر من 199 ألف متر مكعب في اليوم الواحد».