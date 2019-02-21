سلامة يبحث مع وفد من مزدة ملف المصالحة المحلية

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه وفدًا من مدينة مزدة. (البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع وفد من مدينة مزدة، ملف المصالحة المحلية.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن سلامة استمع خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر البعثة إلى عرض عن احتياجات المدينة خصوصًا في مجال الخدمات الأساسية المتمثلة بالصحة والمياه والجوانب الأمنية.

وكان سلامة، ناقش الإثنين الماضي، في بنغازي خلال لقائه رئيس البلدية وممثلي المدينة، إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية.

واطلع سلامة خلال اللقاء «على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية، كما ناقش القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».

كما التقى سلامة، الإثنين، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، وناقش الطرفان التطورات في الجنوب، والوضع الإنساني في درنة، والاستعدادات للملتقى الوطني.