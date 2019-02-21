السفيرة الفرنسية تؤكد دعم بلادها الكامل لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 فبراير 2019, 12:15 مساء
السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين برفقة عماد السائح خلال زيارة المقر الجديد لمفوضية الانتخابات. (صورة من السفارة الفرنسية)

أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، دعم بلادها الكامل، للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رفقة رئيس المفوضية عماد السايح، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية لدى ليبيا.

وسلّم مجلس النواب في 6 فبراير الجاري، القانون المعدل الخاص بعملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، قال إن التعديلات على القانون الاستفتاء على مشروع الدستور شملت المادة رقم (2) حيث جرى حذف التعليل في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور، و«تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية».

وأضاف فحيمة أن التعديلات شملت كذلك «المادة (11)، حيث تضاف الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء».

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين برفقة عماد السائح خلال زيارة المقر الجديد لمفوضية الانتخابات. (صورة من السفارة الفرنسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإنجليز يحصرون ثروة محمد صلاح في تقرير مثير
رياضة عالمية
صحف عربية: تقويض «الميليشيات» ووضع حد لسيطرتها على الدولة
ليبيا
لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
مؤسسة النفط ترد على المغربي: التحقق من استتباب الأمن شرط لإعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في العاصمة ويتحدث ...
ليبيا
الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش
ليبيا
المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة
ليبيا
الأفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميًا كافية لتطوير خطة تعافي الاقتصاد الليبي
ليبيا
مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا
كوجينة
البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 طرق طبيعية لعلاج الصداع