السفيرة الفرنسية تؤكد دعم بلادها الكامل لمفوضية الانتخابات

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين برفقة عماد السائح خلال زيارة المقر الجديد لمفوضية الانتخابات. (صورة من السفارة الفرنسية)

أكدت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، دعم بلادها الكامل، للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال زيارة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الخميس، المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رفقة رئيس المفوضية عماد السايح، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية لدى ليبيا.

وسلّم مجلس النواب في 6 فبراير الجاري، القانون المعدل الخاص بعملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، قال إن التعديلات على القانون الاستفتاء على مشروع الدستور شملت المادة رقم (2) حيث جرى حذف التعليل في حال تصويت الناخب بـ(لا) على مشروع الدستور، و«تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) وفق الصياغة التالية (تحال نتيجة الاستفتاء مباشرة إلى مجلس النواب للاعتماد، وتصادق عليها الهيئة التأسيسية».

وأضاف فحيمة أن التعديلات شملت كذلك «المادة (11)، حيث تضاف الفقرة التالية (وفي حال عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء».

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين برفقة عماد السائح خلال زيارة المقر الجديد لمفوضية الانتخابات. (صورة من السفارة الفرنسية)