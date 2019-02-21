حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (21 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا اليوم وغدًا على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتأثر مناطق الشمال بداية من يوم السبت بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وسقوط أمطار متفرقة.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر وظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، وتتكاثر السحب تدريجيًا من مساء غد مع سقوط أمطار متفرقة، يتوقع أن تكون جيدة يوم السبت تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–21 )مْ، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:-
السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر وظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، وتتكاثر السحب تدريجيًا يوم السبت على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين(16–21) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم السبت على مناطق غدامس والحمادة وهون مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20-26) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.
الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23) مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لمدة 48 ساعة على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
صبراتة
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
الزاوية
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
طرابلس
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
15
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
العزيزية
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
الخمس
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
مصراتة
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
سرت
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
نالوت
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
14
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
يفرن
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزنتان
|
06
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
04
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
14
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
04
|
13
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
11
|
21
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
08
|
17
|
السماء صافية
|
القريات
|
08
|
18
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
06
|
15
|
صافية إلى قليلة السحب
|
هون
|
09
|
20
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
08
|
18
|
السماء صافية
|
غدامس
|
12
|
23
|
رياح نشطة /اتربة مثارة
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
أوبارى
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
سبها
|
11
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
مرزق
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
القطرون
|
12
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
22
|
السماء صافية
|
غات
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
رأس لأنوف
|
10
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البريقة
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
اجدابيا
|
08
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
06
|
16
|
قليلة السحب
|
المرج
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
04
|
13
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
البيضاء
|
04
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
04
|
13
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
شحات
|
05
|
13
|
قليلة السحب تتكاثر احيانا
|
05
|
13
|
السماء مغطاة جزئيا بالسحب
|
درنة
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
طبرق
|
10
|
17
|
قليلة السحب
|
10
|
17
|
قليلة السحب
|
جالو
|
09
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
19
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
10
|
20
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
السرير
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
تازربو
|
10
|
22
|
السماء صافية
|
11
|
22
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب