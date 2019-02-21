حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (21 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس مستقرًا نسبيًا اليوم وغدًا على أغلب مناطق ليبيا، بينما تتأثر مناطق الشمال بداية من يوم السبت بتقلبات جوية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح قوية وسقوط أمطار متفرقة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر وظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، وتتكاثر السحب تدريجيًا من مساء غد مع سقوط أمطار متفرقة، يتوقع أن تكون جيدة يوم السبت تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانًا.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت على أغلب المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (15–21 )مْ، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء يوم الغد على أغلب المناطق.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:-

السماء قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر وظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، وتتكاثر السحب تدريجيًا يوم السبت على أغلب المناطق مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين(16–21) مْ ولا تتجاوز (14) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم السبت على مناطق غدامس والحمادة وهون مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20-26) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 23) مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لمدة 48 ساعة على مدن ومناطق ليبيا: