عقيلة صالح يبحث الأوضاع الخدمية والأمنية عقب تحرير درنة

العقيد طارق عبدالجواد والمستشار عقيلة صالح وعبدالمنعم الغيثي. (الإنترنت)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ومدير أمن درنة العقيد طارق عبدالجواد، الأوضاع المعيشية الخدمية والأمنية عقب تحريرها من الجماعات «الإرهابية المتطرفة».

وطالب صالح بالعمل على توفير خدمات المواطنين بالمدينة، وتذليل كافة الصعوبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة الليبية الموقتة، بالإضافة إلى عودة الأجهزة الأمنية وتفعيلها بشكل كامل، وتذليل كافة احتياجات الأجهزة الأمنية لأداء دورها المناط بها على أكمل وجه، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب.

كما أثنى صالح على دور أهالي درنة بكافة تركيباتها الاجتماعية في دعم القوات المسلحة ورجال الأمن.

وكان الجيش الليبي أعلن في 28 يونيو من العام الماضي تحرير درنة من الجماعات الإرهابية بعد نحو 50 يومًا من القتال، إلا أن بقايا الجماعات «الإرهابية» تحصنت في المدينة القديمة وبمناطق أخرى حتى تمكن الجيش من تطهير المدينة.