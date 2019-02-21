بالصور.. مركز 5+5 لإزالة الألغام يعقد اجتماعه الثاني في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 21 فبراير 2019, 08:48 صباحا
الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية. (دفاع الوفاق)

ناقش الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية، الإجراءات الكفيلة بإنجاح عمل المركز والذي مقره العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، إنه جرى خلال الاجتماع الذي تتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام، تقديم العروض والشروح من قبل الوفود المشاركة.

يأتي اجتماع مركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية، ضمن أنشطة الرئاسة الليبية لمبادرة 5+5 دفاع لعام 2019، والذي يحتوي على 54 نشاطًا خلال فترة الرئاسة الليبية لهذه الدورة عام 2019، بحسب البيان.

حضر الاجتماع وفود دول المبادرة وهي: (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، المغرب، الجزائر، بالإضافة إلى الوفد الليبي)، وتعيب عنه وفود كل من: (موريتانيا، تونس، البرتغال، مالطا).

وألقى مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع كلمة رحب فيها بالضيوف وتمنى لهم إقامة طيبة في ليبيا، مبديًا ثقته في نجاح أعمال هذا الاجتماع.

الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية. (دفاع الوفاق)
الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية. (دفاع الوفاق)
الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية. (دفاع الوفاق)
الاجتماع الثاني للجنة العلمية لمركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض السلمية. (دفاع الوفاق)
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