شركة الخدمات تفتح مسارات الطرق والشوارع في درنة

قال رئيس لجنة إدارة شركة خدمات النظافة العامة في مدينة درنة، طلال الهنشير، إنهم باشروا عمليات فتح مسارات فتح الطرق والشوارع الرئيسية وسط المدينة.

وأوضح الهنشير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلاً: «بعد انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة، تم التنسيق مع اللجنه الأمنية بالتنسيق مع صنف الهندسة العسكرية، باشروا فتح الطرق والشوارع الرئيسية لتعود الحياة من جديد إلى قلب المدينة».

وأضاف: «العمل ضخم وكبير ويتعدى إمكانياتهم بكثير ولكنهم سيبذلون كل ما في وسعهم، مناشدًا الحكومة بسرعة التحرك ، ودعم شركة الخدمات العامة بالإمكانيات المطلوبة لكي تستطيع القيام بواجبها ومواجهة هذه الظروف الطارئة».

وأشار الهنشير إلى أنه جرى «إزالة السواتر الترابية وأنقاض الحرب، وجرى فتح الطرق من شارع ابن سينا حتى بعد زاوية بن عيسى بقليل وإلى نادي دارنس والشارع المزدوج لنادي دارنس وخلف النادي حتى شارع الفتاشات».

كما جرى فتح «شارع الملاهي وصولا إلى شارع الفنار، فتح شارع الأسطى عمر وسع بالك من بدايته و حتى عمارة أهويدي وصولا حتى شارع الملاهي، بالإضافة إلى فتح عدة أزقة وتنظيفها، منها زقاق ساسي وزقاق الشاهد وزقاق محل البرج وعدة أزقة».

وأكد رئيس شركة خدمات النظافة العامة، طلال الهنشير «سيتم استكمال الفتح بعد إزالة العوائق من قبل الهندسة العسكرية»، مضيفًا أن «بعض المواطنين عادوا إلى منازلهم ومحالهم التجارية وباشروا أعمال التنظيف إيضًا».