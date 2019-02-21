شركة الخدمات تفتح مسارات الطرق والشوارع في درنة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 21 فبراير 2019, 12:12 صباحا

قال رئيس لجنة إدارة شركة خدمات النظافة العامة في مدينة درنة، طلال الهنشير، إنهم باشروا عمليات فتح مسارات فتح الطرق والشوارع الرئيسية وسط المدينة.

وأوضح الهنشير في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، قائلاً: «بعد انتهاء العمليات العسكرية بالمدينة، تم التنسيق مع اللجنه الأمنية بالتنسيق مع صنف الهندسة العسكرية، باشروا فتح الطرق والشوارع الرئيسية لتعود الحياة من جديد إلى قلب المدينة».

وأضاف: «العمل ضخم وكبير ويتعدى إمكانياتهم بكثير ولكنهم سيبذلون كل ما في وسعهم، مناشدًا الحكومة بسرعة التحرك ، ودعم شركة الخدمات العامة بالإمكانيات المطلوبة لكي تستطيع القيام بواجبها ومواجهة هذه الظروف الطارئة».

وأشار الهنشير إلى أنه جرى «إزالة السواتر الترابية وأنقاض الحرب، وجرى فتح الطرق من شارع ابن سينا حتى بعد زاوية بن عيسى بقليل وإلى نادي دارنس والشارع المزدوج لنادي دارنس وخلف النادي حتى شارع الفتاشات».

كما جرى فتح «شارع الملاهي وصولا إلى شارع الفنار، فتح شارع الأسطى عمر وسع بالك من بدايته و حتى عمارة أهويدي  وصولا حتى شارع الملاهي، بالإضافة إلى فتح عدة أزقة وتنظيفها، منها زقاق ساسي وزقاق الشاهد وزقاق محل البرج وعدة أزقة».

وأكد رئيس شركة خدمات النظافة العامة، طلال الهنشير «سيتم استكمال الفتح بعد إزالة العوائق من قبل الهندسة العسكرية»، مضيفًا أن «بعض المواطنين عادوا إلى منازلهم ومحالهم التجارية وباشروا أعمال التنظيف إيضًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: تقويض «الميليشيات» ووضع حد لسيطرتها على الدولة
ليبيا
لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
مؤسسة النفط ترد على المغربي: التحقق من استتباب الأمن شرط لإعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في العاصمة ويتحدث ...
ليبيا
الحبري: ثلث ميزانية الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية جرى تسييلها لفائدة الجيش
ليبيا
المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة
ليبيا
الأفريقي للتنمية: مليون برميل نفط يوميًا كافية لتطوير خطة تعافي الاقتصاد الليبي
ليبيا
مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا
كوجينة
البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التمرينات الرياضية المتقطعة أفضل لخسارة الوزن