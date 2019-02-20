إعادة افتتاح كوبري وسط المدينة في طبرق بعد صيانته بمجهودات ذاتية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 06:53 مساء
إعادة افتتاح كوبري وسط المدينة بطبرق. (الإنترنت)

أعيد اليوم الأربعاء افتتاح كوبري وسط المدينة في طبرق بعد أن أكملت شركة وطنية متخصصة في مجال المقاولات العامة أعمال الصيانة والترميم للكوبري الوحيد الموجود وسط المدينة بمجهودات ذاتية.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن شركة «نهضة البطنان للمقاولات العامة» هي الشركة المحلية التي نفذت أعمال الصيانة الكاملة والترميم للكوبري الوحيد بمدينة طبرق، مشيرا إلى أن الكوبري كان «متهالكا جدا ولم تجرى له صيانة منذ أكثر من 20 عام».

وأوضح فؤاد الشركة «تطوعت عندما أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق عن مشاريع بسيطة تحتاج فقط للدعم من أصحاب شركات المقاولات العامة والقادرين ماديا على دعم المجلس من أجل الاستفادة منها لخدمة مواطني بلدية طبرق والمشاركة في التنمية والإصلاح».

وأضاف فؤاد أن المجلس التسييري للبلدية «كرّم الشركة ومديريها التنفيذي لتفانيها وإخلاصها في عملها بمجهودات ذاتية ودعا بقية الشركات بالمدينة أن تحذو حذو شركة نهضة البطنان للمقاولات».

وذكر مدير إدارة الإعلام المجلي والعلاقات العامة ببلدية طبرق أن «عددا من الشركات الوطنية المحلية في المدينة بدأت في تنفيذ أعمال تطوعية لصيانة بعض الطرقات والحدائق وغيرها بناء على دعوة أطلقها المجلس التسييري لتنمية المدينة».

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