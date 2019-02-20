وزير خارجية إيطاليا: المشير حفتر أكد استعداده للتهدئة

وزير خارجية إيطاليا، موافيرو ميلانيزي. (الإنترنت)

قال وزير خارجية إيطاليا، موافيرو ميلانيزي، إن إيطاليا عازمة على «التحدث مع جميع الأطراف ذات الصلة بالوضع الليبي الذي يعتبر وعرًا للغاية».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال ندوة أُقيمت اليوم الأربعاء، في مركز لويس للدراسات تعليقًا على اجتماع السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو غريمالدي في الرجمة مع المشير خليفة حفتر أنه «ووفق ما فهمناه، فقد أكد حفتر استعداده للعمل من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد».

وقال الوزير الإيطالي: «لقد التقى السفير ممثلين عن الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي، والآن يجتمع مع الآخرين والنية الحقيقية هي للحوار»، موضحًا: «في فهمنا، لقد أظهر حفتر النية للحوار، والأمر يعتمد الكثير الآن على تطور تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة سلامة».

وأضاف ميلانيزي: «إن الأمر رهن استقرار البلاد، وهو شرط مسبق لأي انتخابات يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي». وقال: «في الوقت الراهن نحن نسجل مؤشرات للاستعداد لذلك».