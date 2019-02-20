قوات الجيش تدخل مرزق واشتباكات عنيفة وسط المدينة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 05:57 مساء

أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، اليوم الأربعاء، دخول قوات الجيش الليبي إلى منطقة سكرة وسط مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا.

وقال الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن القوات المسلحة دخلت إلى المدينة «من محورها الشرقي، واندلعت اشتباكات عنيفة، ونتج عنها مصادرة عدد كبير من الذخائر والأسلحة، بالإضافة الى سقوط عدد من القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية المارقة».

وأوضح الخرطوش، أن «المواجهات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة».

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وفي السياق ذاته أفادت مصادر محلية من مزرق «بوابة الوسط» بأن المدينة تشهد اشتباكات مسلحة هي الأعنف في المدينة بعد دخول قوات الجيش الليبي من المحور الشرقي (شرق مرزق)، مشيرة إلى أن الاشتباكات يُسمع صداها في كافة أنحاء المنطقة.

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