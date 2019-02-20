السراج يستقبل وفدا من حوض مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 05:01 مساء
اجتماع السراج مع وفد حوض مرزق. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس في مدينة طرابلس، وفدا من حوض مرزق جنوب البلاد.

وضم الوفد رئيس مجلس حكماء التبو (حوض مرزق) اللهوزة يوسف، ووكيل المجلس البلدي مرزق ناصر سليمان وشه، وعضو المجلس علي ورضابو الطاهر، ومن الأعيان إبراهيم أبوبكر موسى، وسلطان أحمد حكي موسى، والمكلف بملف شؤون الجرحى إسماعيل بازيكة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن أعضاء الوفد عبروا «عن تقديرهم للموقف المتزن للسراج حيال تطورات الأوضاع في الجنوب، مؤكدين دعمهم لما يبذله من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل والحفاظ على السلم الأهلي».

وأضاف المكتب الإعلامي أن أعضاء الوفد عرضوا «مستجدات الوضع الأمني في الجنوب، مؤكدين تمثيلهم لكل من مرزق ووادي عتبة وتراغن وأم الأرانب والشرقية وتمسه والقطرون امتداداً إلى الحدود الليبية مع كل من دولتي النيجر وتشاد، وأن مكون التبو جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الليبي، حريص على السلم الأهلي، ووحدة البلاد ورفضه لتواجد دخلاء عن الوطن من أي بلد كان».

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