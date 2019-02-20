فرونتكس: تراجع أعداد المهاجرين السريين اتجاه إيطاليا بنسبة 80%

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 03:50 مساء

أفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد «فرونتكس»، الأربعاء، بتراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين العام الماضي عبر البحر اتجاه إيطاليا بنسبة 80% مقارنة بالعام 2017.

وأوضحت بيانات «فرونتكس» أن العام 2018 شهد وصول 27،276 مهاجرًا، مقارنة بـ 118،962 في العام 2017، وهو المستوى الأدنى المسجل منذ العام 2012، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ووفق «آكي »انخفض عدد المهاجرين المنطلقين من شواطئ ليبيا العام المنصرم بنسبة 87% مقارنة بالعام 2017، بينما تراجع القادمون من الجزائر بمقدار النصف تقريبًا، في حين ظل حجم المغادرة من تونس دون تغيير تقريبًا. في المجموع، بلغت أعداد المهاجرين الذي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر هذا المسار 23،300 مهاجر.

أما فيما يتعلق بمسار شرق البحر الأبيض المتوسط ، تضاعف للسنة الثانية على التوالي عدد الوافدين إلى إسبانيا العام 2018، حيث ارتفع إلى 57 ألفًا، وأصبح الطريق الأكثر نشاطًا في أوروبا للمرة الأولى منذ أن بدأت فرونتكس في جمع بيانات تدفقات الهجرة.
ووفق فرونتكس، تحولت المغرب العام الماضي إلى نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين من الشمال الأفريقي.
 

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