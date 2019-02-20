اتحاد الصناعة يبحث مع بلدية زليتن مستجدات العمل بالمنطقة الصناعية

المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبية علي نصير يبحث مع عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي مشروع المنطقة الصناعية. (بلدية زليتن)

بحث المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبية علي نصير مع عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي بمقر الاتحاد، مستجدات العمل بالمنطقة الصناعية وحل المشاكل العالقة أمام تنفيذ المشروع.

وشدد نصير على ضرورة إنجاز المشروع واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لحل الإشكاليات والصعوبات.

واتفق المجلس البلدي زليتن مع نصير على حل المشاكل العالقة أمام تنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن المجلس البلدي زليتن اعتمد أخيرًا الترسية الخاصة بتنفيذ 15 مشروعًا على عدد من الشركات المحلية والأجنبية لحل المختنقات التي تعانيها مناطق البلدية.

المدير التنفيذي باتحاد الصناعة الليبية علي نصير يبحث مع عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي مشروع المنطقة الصناعية. (بلدية زليتن)