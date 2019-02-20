السوق الموازية تتفاعل مع تصريحات الكبير والدولار يصعد أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 01:53 مساء

حققت العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية صعودًا كبيرًا أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء، فقد زاد الدولار إلى 4.48 دينار، مقابل 4.39 دينار أمس، بفارق 9 قروش في تطور لم تشهده السوق منذ فترة.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أعلن وقف صرف منحة الـ500 دولار، بسبب ما وصفه بـ«التزييف الحاصل فى منظومة الرقم الوطني» دون أن يعلن أي توقيت متوقع لاستئناف الصرف. 

كذلك كسرت العملة الأوروبية الموحدة حاجز الخمسة دينارات بوصول سعر صرف اليورو اليوم إلى 5.04 دينار، مقابل 4.94 دينار أمس الثلاثاء، وبفارق عشرة قروش لأول مرة منذ أشهر.

أيضًا قفز الجنيه الإسترليني، عندما ارتفع إلى 5.66 دينار،  مقابل 5.51 دينار أمس، بفارق 15 قرشًا، والأمر نفسه انعكس على الليرة التركية التي زادت إلى 0.84 دينار، مقابل 0.825 دينار أمس، في حين تراجعت العملة التونسية إلى 1.4 دينار، مقابل 1.42 دينار ليبي. 

 

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