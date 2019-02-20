تعليم الوفاق تدرس برنامجًا «قوميًا» لتطوير العملية التعليمية في ليبيا

وزير تعليم الوفاق عبد الجليل خلال لقائه مسؤولي الشركة الليبية القابضة للاتصالات. (تعليم الوفاق)

درست وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني والشركة الليبية القابضة للاتصالات حيثيات إعداد برنامج شامل لتطوير نظام التعليم، وتحسين البيئة التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك، عقد مساء أمس الثلاثاء استمرت فعالياته لأكثر من ست ساعات برئاسة وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، وبمشاركة النائب بمجلس النواب عن منطقة تاجوراء خالد الأسطى، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة بين قطاعي التعليم والاتصالات.

ويهدف البرنامج إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب العملية التعليمية من حيث النظام والمحتوى التعليمي والبيئة التعليمية، بحسب وزير تعليم الوفاق الذي أكد أن هذه النقلة ستنقل ليبيا من حقبة إلى أخرى ستشهد فيها بلادنا النماء والازدهار والتطور.

وأوضح الوزير أن فكرة البرنامج ترتكز على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم من خلال تطوير المحتوى التعليمي للمقررات الدراسية، وتقديم خدمات التعلم التفاعلي الإلكتروني من خلال بنية تقنية وفنية متكاملة، وتوفير المحتوى العلمي في صورة إلكترونية تفاعلية وإتاحة المحتوى العلمي محليًا داخل المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين البيئة التعليمية من خلال إحلال مدارس جديدة وحديثة التصميم بدلاً عن مدارس الصفيح والمتهالكة وإنشاء مدارس جديدة وفقًا لمتطلبات المد السكاني، إلى جانب العمل على استكمال المشاريع التعليمية المتوقفة.

من جهته، قال عضو مجلس النواب عن منطقة تاجوراء خالد الأسطى إن هذا البرنامج ليس برنامج وزارة التعليم أو الشركة الليبية القابضة للاتصالات إنما هو «برنامج قومي» يجب أن يحظى بمساهمة وتعاون ودعم من كل الجهات والمؤسسات العامة والخاصة وجميع مكونات المجتمع حتى يحقق الهدف المنشود، على حد قوله.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد، عبدالخالق عاشور، على ضرورة أخذ خطوات عملية وجادة تجاه التحضير والتجهيز للبرنامج، مؤكدًا أن هذا البرنامج أصبح أحد أبرز الضروريات اليوم.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج لم يعد يحتمل التأخير أو التراخي، مشددًا على أنه يجب البدء فعليًا في المشروع وإلا سيكون الزمن قد داهمنا حينها.

وزير تعليم الوفاق عبد الجليل خلال لقائه مسؤولي الشركة الليبية القابضة للاتصالات. (تعليم الوفاق)