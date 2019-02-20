بدء عودة المياه لمناطق طرابلس بعد إعادة الكهرباء للحقل الشمالي

آبار صناعية تعرضت للتخريب على يد مجهولين. (صورة من جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز النهر الصناعي إعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشمالي، وتشغيل الآبار، مؤكدًا بدء زيادة معدلات الضخ التدريجي لتعود المياه لمعدلاتها الطبيعية اليوم.

سرقة وتخريب 4 آبار مياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة

وقال جهاز النهر الصناعي، في بيان صادر عنه مساء الثلاثاء، إن بعض مناطق مدينة طرابلس شهدت نقصًا في إمداد المياه، بمعدل ضخ قل إلى 320 ألف متر مكعب ما أدى إلى انقطاعها، بسبب فصل طارئ في التيار الكهربائي عن الحقل الشمالي وخروج عدد من الآبار عن الخدمة بسبب أعمال السرقة والتخريب التي تعرضت لها آبار الحقل.

وكان جهاز النهر الصناعي أعلن قبل يومين تعرض أربع آبار جديدة لسرقة وتخريب محولاتها الكهربائية، في حادث يأتي بعد توقف اعتداءات السرقة والتخريب التي تتعرض لها حقول آبار المياه لمدة شهرين متتاليين، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الآبار التي جرى تخريبها وسرقتها وخروجها عن الخدمة إلى 96 بئرًا منذ بداية سنة 2017.