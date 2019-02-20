حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا (20 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال بطقس يميل للاستقرار مع رياح نشطة نسبيًا على أقصى مناطق الجنوب الغربي.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–21 ) مْ وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (16–20) مْ ولاتتجاوز اليوم (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة :-

السماء قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (20-25) مْ وتصل إلى (27) مْ على غات وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الجمعة.

الكفرة - السرير- تازربو:

ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: