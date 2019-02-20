حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا (20 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال بطقس يميل للاستقرار مع رياح نشطة نسبيًا على أقصى مناطق الجنوب الغربي.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:-
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الجمعة مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16–21 ) مْ وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الغد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق متفرقة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (16–20) مْ ولاتتجاوز اليوم (12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر .
الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة :-
السماء قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم مما تسبب في إثارة الأتربة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (20-25) مْ وتصل إلى (27) مْ على غات وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من يوم الجمعة.
الكفرة - السرير- تازربو:
ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 24)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
19
|
السماء صافية
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
صبراتة
|
09
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزاوية
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
طرابلس
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
العزيزية
|
11
|
20
|
السماء صافية
|
09
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الخمس
|
10
|
20
|
السماء صافية
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مصراتة
|
07
|
20
|
السماء صافية
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
سرت
|
07
|
19
|
السماء صافية
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
نالوت
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
يفرن
|
08
|
18
|
السماء صافية
|
07
|
16
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الزنتان
|
09
|
18
|
السماء صافية
|
07
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
غريان
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ترهونة
|
06
|
19
|
السماء صافية
|
06
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بني وليد
|
07
|
20
|
السماء صافية
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
مزده
|
06
|
19
|
السماء صافية
|
08
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
ابونجيم
|
06
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
القريات
|
06
|
20
|
قليلة السحب
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
هون
|
07
|
20
|
السماء صافية
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
غدامس
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
أوباري
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
سبها
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
22
|
السماء صافية
|
مرزق
|
06
|
20
|
السماء صافية
|
08
|
20
|
السماء صافية
|
القطرون
|
07
|
21
|
السماء صافية
|
10
|
22
|
السماء صافية
|
غات
|
13
|
27
|
السماء صافية
|
11
|
26
|
السماء صافية
|
رأس لانوف
|
07
|
18
|
قليلة السحب
|
07
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
البريقة
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
09
|
17
|
صافية إلى قليلة السحب
|
اجدابيا
|
06
|
18
|
قليلة السحب
|
08
|
18
|
صافية إلى قليلة السحب
|
بنغازي
|
05
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
المرج
|
03
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
البيضاء
|
03
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
04
|
14
|
قليلة السحب
|
شحات
|
04
|
13
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
04
|
13
|
قليلة السحب
|
درنة
|
07
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
16
|
قليلة السحب
|
طبرق
|
08
|
16
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
10
|
16
|
قليلة السحب
|
جالو
|
06
|
19
|
قليلة السحب
|
07
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
الجغبوب
|
07
|
19
|
مغطاة جزئياً بالسحب
|
08
|
19
|
قليلة السحب
|
السرير
|
08
|
20
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
تازربو
|
08
|
21
|
صافية إلى قليلة السحب
|
09
|
21
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
07
|
20
|
قليلة السحب
|
10
|
22
|
صافية إلى قليلة السحب