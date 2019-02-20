العماري يوجه باستكمال تنفيذ حوالي ألف فصل دراسي جديد موزعة على كل مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 10:45 صباحا
العماري خلال اجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة عادل جمعة ومدير جهاز تنمية تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة والفريق الفني بالجهاز. (تعليم الوفاق)

تابع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور  محمد العماري، خلال اجتماع عُقد بديوان مجلس الوزراء مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة عادل جمعة ومدير جهاز تنمية تطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة والفريق الفني بالجهاز، المشاريع التعليمية المتوقفة.

وقال الدكتور محمد العماري، إن هذا الاجتماع خصص لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول مع الحاضرين بشأن تفعيل عدد من المشاريع التعليمية الخاصة بالتعليم العام وفقا لنسب الإنجاز والتوزيع الجغرافي وأولوية الاستكمال، مؤكدا ضرورة البدء في التنفيذ وفقاً للخطة المتفق بشأنها وهي استكمال ما يقارب ألف فصل دراسي جديد موزعة على كل مناطق ليبيا.

وأوضح تاكيتة، أن الجهاز في تواصل مستمر مع أدوات التنفيذ المحلية المنفذة لهذه المشاريع للتنسيق معها للاستكمال في انتظار تحديد الأولويات من الوزارة.

من جانبه، أكد وزير تعليم الوفاق، أن القطاع بحاجة لأي مشروع تعليمي جديد، مشيرًا إلى أنه ستقدم كافة التسهيلات للجهاز للبدء الفعلي على أن يكلف فريق فني يختص بهذه المشاريع.

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