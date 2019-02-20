أحد القوارض يسبب خللًا في حركة السير وسط طرابلس.. وقسم المرور يتدخل

وحدة الشؤون الفنية التابعة لقسم المرور والتراخيص تباشر أعمال صيانة العطل. (مديرية أمن طرابلس)

تسبب أحد القوارض في إحداث خلل بحركة السير وسط العاصمة طرابلس، حيث قطع أحد الأسلاك المغذية لأحد صمامات تنظيم حركة السير للدخول والخروج من وإلى وسط العاصمة طرابلس (الإشارة الضوئية نادي الاتحاد)، مما تسبب في زحام شديد.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إن وحدة الشؤون الفنية التابعة لقسم المرور والتراخيص، تتبعت الخلل، مشيرة إلى أن أحد «القوارض» كانت تقوم بقطع الأسلاك وإتلافها، مما تسبب في تعطل كبير وربكة وازدحام مروري شديد بوسط العاصمة.

وأشارت المديرية، إلى أنه «جرى سحب كل ما أتلف وأعيد بشكل منظم وأغلقت المسارات والمدخل الرئيس، لكيلا يمكن الدخول لأي عارض آخر يفسد الأسلاك أو الكوابل».

وحدة الشؤون الفنية التابعة لقسم المرور والتراخيص تباشر أعمال صيانة العطل. (مديرية أمن طرابلس)

وحدة الشؤون الفنية التابعة لقسم المرور والتراخيص تباشر أعمال صيانة العطل. (مديرية أمن طرابلس)