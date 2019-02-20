الثني يبحث أوضاع بلدية المرج وسير العمل بمشاريعها الخدمية

رئيس الحكومة الموقتة الثني، خلال لقائه عضو مجلس النواب عن الدائرة الدكتورة سلطنة المسماري.

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة الثلاثاء، أوضاع بلدية المرج وسير العمل بمشاريعها الخدمية التي تنفذها الحكومة الموقتة.

جاء ذلك خلال استقبال الثني، عضو مجلس النواب عن الدائرة، الدكتورة سلطنة المسماري.

وناقش الثني، خلال الاجتماع أوضاع بلدية المرج من جميع النواحي الخدمية والمعيشية، وكذلك المشاريع المنجزة من قبل الحكومة داخل البلدية والمعوقات التي تواجهها و كيفية حلحلتها.

كما ناقش الاجتماع خطط الحكومة في تسيير مهام البلدية للعام الحالي في كافة القطاعات الخدمية، وخاصة فيما تواجهه البلدية في مشاكل المياه وغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات.