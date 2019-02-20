ضبط مصنع للخمور المحلية في الأبيار.. والقبض على بعض العاملين فيه

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 09:25 صباحا
مصنع خمور. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الأبيار، ضبط مصنع للخمور المحلية الصنع، أثناء حملة مداهمات تنفذها مديرية الأمن على أوكار المروجين والخارجين على القانون.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه بعد ورود معلومات عن وجود مصنع كبير للخمور محلية الصنع، كلفت مجموعة لمداهمة المكان، بعد إجراء عمليات البحث والتحري.

وأضاف العمامي أن أعضاء قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة الأبيار وقسم النجدة، داهموا المصنع وألقوا القبض على كل من بداخله، مشيرًا إلى ضبط كمية من الخمور المجهزة والمعدة للبيع، بالإضافة إلى معدات تستخدم في تصنيع الخمور.

وأوضح العمامي أن مديرية أمن الأبيار مستمرة في حملة المداهمات، لمحاربة الظواهر السلبية، وضبط وحفظ أمن الأبيار وضواحيها.

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