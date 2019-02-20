«بلدي طبرق» يطالب المسؤولين بضرورة رفع علم الاستقلال فوق المقار الإدارية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 12:36 صباحا

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية كافة مدراء القطاعات والمؤسسات ببلدية طبرق بضرورة رفع علم الإستقلال فوق المقار الإدارية.

وقال بوالخطابية لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء «أنه لاحظ في الفترة الأخيرة حالة من الاهمال بعلم الاستقلال فوق مباني القطاعات والمؤسسات الحكومية».

ولفت فرج بوالخطابية إلى أن «علم الاستقلال رمز للدولة الليبية وعدم الحرص على وجوده يرفرف فوق مبان المؤسسات العامة نوع من الاستهتار وعمل غير الوطني».

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية إلى أن علم الاستقلال جاء بعد «مسيرة طويلة من التضحيات التي قدمها الأجداد والآباء والأبناء ليكون لنا هذا العلم».

يذكر أن العلم الليبي صممه المناضل عمر فائق شنيب نائب رئيس الجمعية الوطنية التاْسيسة خلال مرحلة الاستقلال وبعد الموافقة عليه من قبل الجمعية الوطنية تم اعتماده بموجب المادة السابعة من الدستور الليبي.

ويتكون العلم الليبي من ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة ويكون طوله ضعف عرضه.

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