مصدر عسكري: القيادة العامة ترسل تعزيزات عسكرية للجنوب الغربي

قال مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر عمر الخرطوش، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة كتائب مجهزة بالكامل غادرت ثكناتها بإتجاة الجنوب الغربي.

وأوضح الخرطوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القيادة العامة أصدرت تعليمات إلى آمر اللواء «73 مشاة» اللواء علي صالح القطعاني لإرسال وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي، لتعزيز قوات الجيش الليبي هناك.

وأضاف الخرطوش، أن هذه القوات مكلفه بقتال الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والعصابات المسلحة الأجنبية التي تهدد أمن البلاد، ومساندة القوات المسلحة في عمليات التأمين.

وأشار الخرطوش، إلى أن أمر اللواء كانت تعليماته صارمه للضباط والجنود لتنفيذ المهمة على أكمل وجه، مؤكدًا أن عددًا من الكتائب التابعة لهم غادرت مدينه درنه منذ انتهاء العمليات العسكرية بها، حتى تنتقل إلى الجنوب في مهام جديدة، بينما لا تزال بعض الوحدات موجودة بها تنتظر التعليمات للإنسحاب من درنه والعودة إلى ثكناتها.