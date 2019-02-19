ارتفاع الدولار والإسترليني وتراجع اليورو في السوق الرسمية

تباين سلة العملات الأجنبية الرئيسية أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

ارتفع سعر صرف الدولار والإسترليني، وهبط اليورو مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.07% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3923 دينارًا اليوم، مقارنة بـ1.3913 دينار أمس الإثنين، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.7965 دينار اليوم، مقابل 1.7961 دينار.

فيما هبطت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.03% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5730 دينارًا اليوم، مقابل 1.5735 دينار خلال الفترة نفسها.

لليوم الثاني.. العملات الدولية تواصل ارتفاعها أمام الدينار الليبي

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2600 دينار اليوم الثلاثاء، لكنّ اليوان الصيني سجل 0.2054 دينار، مقارنة بـ0.2057 دينار خلال الفترة نفسها.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3712 دينار مقابل 0.3710 دينار، كما تراجع أمام الدرهم الإماراتي الذي صعد إلى 0.3791 دينار مقارنة بـ0.3788 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.