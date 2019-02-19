افتتاح نقطة حدودية جنوب الكفرة لتنظيم حركة التجارة مع دول الجوار

نقطة (2.2) الحدودية جنوب الكفرة. (الإنترنت)

أعلنت منطقة الكفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، افتتاح «نقطة سطع الأمنية» الحدودية المعروفة سابقًا بنقطة (2.2) لتنظيم حركة المرور والتجارة مع دول الجوار.

وقال آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج لـ«بوابة الوسط» إن افتتاح النقطة الحدودية يأتي «في إطار استعادة هيبة الدولة وقيام القوات المسلحة بدورها في حماية الوطن وتنظيم حركة التجارة مع دول الجوار، حيث تم افتتاح النقطة (2.2) بعد تقديم الدعم اللوجيستي لهم».

وأوضح الأبعج، أن النقطة الحدودية تقع جنوب مدينة الكفرة جنوب شرق البلاد، و«ستكون منفذًا لخروج السيارات أو الشاحنات المتجهة لتشاد أوالسودان بتصريح رسمي صادر عن المنطقة العسكرية والعودة من ذات النقطة وتسليم التصريح لأفراد النقطة بما يضمن معرفة أفراد النقطة للبضائع المصدرة والمستوردة».

وأشار الأبعج إلى أن هذه النقطة «ستساهم كثيرًا في مكافحة تجار البشر والمخدرات والسلاح»، مؤكدًا أن قوات الجيش الليبي تقوم بنشر دوريات في الجنوب الشرقي للقيام بعمليات تمشيط مستمرة ودورية لضبط وحفظ الأمن في الكفرة وضواحيها.