«سبل السلام» تصادر أسلحة وذخائر أثناء مطاردة تشاديين في الجنوب الغربي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 07:49 مساء
دورية تابعة لكتيبة سبل السلام. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الناطق باسم كتيبة «سبل السلام» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد سلطان، اليوم الثلاثاء، مصادرة أسلحة وذخائر أثناء مطاردتهم «للعصابات التشادية الفارة في الجنوب الغربي».

وقال سلطان في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه «أثناء مطاردة فلول مجموعة تابعة للعصابات التشادية، وبعد تعقب أثرهم، تمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر منهم بعد فرارهم، خوفًا من القصف الجوي».

وأشار سلطان إلى أن طائرات سلاح الجو «تنفذ طلعات جوية استطلاعية في الجنوب الغربي، تزامنًا مع خروج وحدات من قوات الجيش الليبي البرية لتنفيذ عمليات تمشيط وتعقب للعصابات التشادية والخارجين عن القانون والإرهابيين والمجموعات المسلحة المارقة».

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