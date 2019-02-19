«أمن الأبيار» يداهم أكبر مصنع للخمور المحلية ويلقي القبض على من بداخله

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 07:15 مساء
مصنع الخمور يعد الأكبر لتنصيع الخمور المحلية في الأبيار. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الأبيار، أن أعضاء الأمن التابعين للمديرية داهموا مصنعًا للخمور محلية الصنع في المدينة أثناء حملة مداهمات تستهدف أوكار المروجيين والخارجين عن القانون.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن مداهمة مصنع الخمور جاءت «بعد ورود معلومات عن مصنع كبير للخمور محلية الصنع، وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم تكليف مجموعة لمداهمة المكان».

وأوضح العمامي، أن المداهمة نفذها «أعضاء قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة الأبيار وقسم النجدة»، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية «ألقت القبض على كل من كان بداخل المصنع، وصادرت كمية من الخمور المجهزة والمعدة للبيع والترويج، ومعدات تستخدم في تصنيع الخمور».

وأكد الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي، أن مديرية أمن الأبيار «مستمرة في حملة المداهمات لمحاربة الظواهر السلبية، وضبط وحفظ أمن الأبيار وضواحيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكحول يقتل 40 ألف فرنسي سنويًا