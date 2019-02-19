«أمن الأبيار» يداهم أكبر مصنع للخمور المحلية ويلقي القبض على من بداخله

مصنع الخمور يعد الأكبر لتنصيع الخمور المحلية في الأبيار. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن الأبيار، أن أعضاء الأمن التابعين للمديرية داهموا مصنعًا للخمور محلية الصنع في المدينة أثناء حملة مداهمات تستهدف أوكار المروجيين والخارجين عن القانون.

وقال الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن مداهمة مصنع الخمور جاءت «بعد ورود معلومات عن مصنع كبير للخمور محلية الصنع، وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم تكليف مجموعة لمداهمة المكان».

وأوضح العمامي، أن المداهمة نفذها «أعضاء قسم البحث الجنائي بالتعاون مع مركز شرطة الأبيار وقسم النجدة»، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية «ألقت القبض على كل من كان بداخل المصنع، وصادرت كمية من الخمور المجهزة والمعدة للبيع والترويج، ومعدات تستخدم في تصنيع الخمور».

وأكد الناطق باسم مديرية أمن الأبيار، رئيس عرفاء أول سيف العمامي، أن مديرية أمن الأبيار «مستمرة في حملة المداهمات لمحاربة الظواهر السلبية، وضبط وحفظ أمن الأبيار وضواحيها».