«تسييري بنغازي» يناقش مع سلامة إعادة إعمار المدينة ودور البعثة الأممية

اجتماع المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع غسان سلامة. (بلدية بنغازي)

ناقش المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال اجتماعه مساء أمس الإثنين، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة «العديد من الأمور ذات الأهمية والمتعلقة بإعادة إعمار مدينة بنغازي والمشاريع التي تم تنفيذها وصيانة المدارس وتفعيل دور البعثة الأممية وعودتها للعمل داخل مدينة بنغازي» وفق ما نشرته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي عقد في ديوان البلدية رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير إدارة المنافذ عميد جلال هويدي وعضو المجلس التسييري إدريس غيث، ومدير مكتب المشروعات بديوان البلدية المهندس أسامة الكزة، ومدير إدارة مركز بنغازي الطبي الدكتور عبدالكريم القبايلي، ووكيل الشؤون العلمية لجامعة بنغازي عزالدين الدرسي.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وكيل الشؤون العلمية بجامعة بنغازي عزالدين الدرسي استعرض خلال الاجتماع «الأوضاع الصعبة التي تمر بها الجامعة داعيًا إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لإعادة الجامعة لوضعها الذي يؤهلها إلى أداء رسالتها التعليمية».

كما عرض مدير إدارة مركز بنغازي الطبي الدكتور عبدالكريم القبائلي «الاحتياجات التي يتطلبها المركز من أجهزة طبية وتشخيصية والتي تعذر وصولها إلى مدينة بنغازي بسبب الحظر المفروض على البلاد والذي يعيق وصول بعض الأجهزة إلى المركز».

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري أكد في ختام الاجتماع على «ضرورة النظر إلى المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي بعين العدل والإنصاف والتفاعل مع كل مدن ليبيا بحياد وموضوعية».

من جهتها قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة أطلع المسؤولين في بنغازي «على إعادة تفعيل أنشطة الأمم المتحدة في المنطقة الشرقية كما ناقش معهم القضايا الملحة والعاجلة التي تحتاج إلى تنسيق وثيق بين البعثة والسلطات المحلية».