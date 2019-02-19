هجوم مسلح على مقر جهاز الحرس البلدي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 06:20 مساء
رئيس عرفاء علي التاجوري نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء جراء الهجوم على مقر الحرس البلدي بنغازي

تعرّض مقر جهاز الحرس البلدي بنغازي، اليوم الثلاثاء، لهجوم مسلح نفذه خارجون على القانون أحدهم يرتدي زيًّا عسكريًا، وهو الذي قام بالرماية على عناصر الحرس البلدي ما أصاب أحد أعضاء الحرس البلدي علي سالم التاجوري.

وأشار المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أنّ دوريات الحرس البلدي قامت بحملة مشتركة ضمن عملهم اليومي، قبل أن يفاجأ العاملون في مقر الجهاز بهجوم مسلح.

وأضاف أنّ الهجوم أسفر عن إصابة رئيس عرفاء علي التاجوري الذي نقل إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء، لافتًا إلى أن مسلحين آخرين يحملون أسلحة نارية قاموا بالرماية خارج المقر وإجبار المواطنين على إيقاف سياراتهم ما تسبب في حالة ذعر وفزع بين المواطنين في الطريق العام.

وأوضح البيان أنّ المسلحين كانوا «يستقلون سيارة نوع (النترا) سوداء اللون معتمة بالكامل، يقودها عسكري يرتدي زيًا مدنيًا يحمل مسدسًا وبندقية كلاشنكوف، بالإضافة إلى سيارة عسكرية نوع متشي معتمة ومعهم أسلحة خفيفة وسيارة تايوتا عسكرية قابينة واحدة».

آثار الهجوم على مقر الحرس البلدي بنغازي (المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي)
آثار الهجوم على مقر الحرس البلدي بنغازي (المركز الإعلامي لجهاز الحرس البلدى بنغازي)
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