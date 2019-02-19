سلامة لعقيلة صالح: حريصون على إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 05:58 مساء
عقيلة صلاح وغسان سلامة. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة البيضاء «على أهمية إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي».

كما أكد سلامة بحسب ما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر»: «حرص البعثة على العمل مع كافة الليبيين على توحيد المؤسسات والتوصل إلى تفاهم حول الخطوات المقبلة وتحقيق تقدم بالعملية السياسة والتشريعية».

وكان سلامة قد التقى أمس الاثنين القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي لبحث تطورات الأحداث في ليبيا، والأوضاع في درنة والمنطقة الجنوبية والملتقى الوطني.

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