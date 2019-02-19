السراج والمشري يبحثان 3 ملفات سياسية واقتصادية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع رئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي ناقش 3 ملفات سياسية واقتصادية.

وأشار بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، إلى أنّ الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة الجنوبية، في إطار بحث مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

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وأضاف البيان أنّ الاجتماع تطرق إلى خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، كما جرى تقييم فعالية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراحل وآليات استكماله.

واختتم البيان أنه جرى الاتفاق على استمرار التواصل بين المجلسين للعمل معًا من أجل اجتياز الأزمة الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.