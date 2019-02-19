مصرع مواطن وإصابة أفراد عائلته جراء انقلاب سيارته شرق أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 05:32 مساء
السيارة في موقع الحادث شرق أجدابيا. (الإنترنت)

أدى انقلاب سيارة شرق مدينة أجدابيا إلى وفاة سائقها وإصابة أفراد أسرته الذين كانوا على متنها وأدخلوا على أثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي.

وقال عضو قسم المرور والتراخيص أجدابيا نائب ضابط زايد لأمين محمد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الحادث وقع على طريق أجدابيا - طبرق الصحراوي قادمة من جهة الشرق باتجاه الغرب ما أدى إلى وفاة سائق السيارة عادل محمد جبران وإصابة زوجته وأبنائه الذين أدخلوا على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي

وأوضح لأمين، أن سبب الحادث «هو حدوث عطب في إطار السيارة الأمر الذي أدى إلى فقدان السيطرة عليها وإنقلاب السيارة».

وأكد زايد لأمين نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي وتسليم الجثة إلى ذويه الذين قدموا شكرهم إلى قسم المرور والتراخيص أجدابيا والنيابة العامة ونقطة أمن المستشفي والطاقم الطبي على ما قاموا به تجاه العائلة التي تقيم في مدينة طرابلس.

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