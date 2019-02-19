المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة

أجدابيا - بوابة الوسط: عبدالرحمن أحمد | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 05:08 مساء

قال اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن إدارته تسلمت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي.

وأكد المغربي في تصريحات لـ«بوابة الوسط» أن الحقل الذي يتبع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية هو آمن تمامًا موجهًا الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عنه واستئناف إنتاج النفط في أي وقت يريدون.

وأردف المغربي: «لدينا تعليمات من القيادة العامة بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل وتوفير مناخ عمل مريح لهم»، مضيفًا أن القوة الموجودة الآن في الحقل جميعها من جهاز حرس المنشآت النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكحول يقتل 40 ألف فرنسي سنويًا