المغربي: حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة يتسلّم موقع حقل الشرارة

قال اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للجيش الليبي إن إدارته تسلمت اليوم الثلاثاء بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب الغربي الليبي.

وأكد المغربي في تصريحات لـ«بوابة الوسط» أن الحقل الذي يتبع شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية هو آمن تمامًا موجهًا الدعوة للمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القوة القاهرة عنه واستئناف إنتاج النفط في أي وقت يريدون.

وأردف المغربي: «لدينا تعليمات من القيادة العامة بعدم التدخل في عمل موظفي الحقل وتوفير مناخ عمل مريح لهم»، مضيفًا أن القوة الموجودة الآن في الحقل جميعها من جهاز حرس المنشآت النفطية.