«تعليم الوفاق» تبحث آلية تحديد القدرة الاستيعابية للجامعات

مدير إدارة شؤون الجامعات خلال اجتماع مع المسجلين العامين بالجامعات. (وزارة التعليم)

عقد مدير شؤون الجامعات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور جمال الفردغ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بالمسجلين العامين للجامعات العامة، لمناقشة «المقترح المقدم من إدارة شؤون الجامعات المتعلق بآليات تحديد القدرة الاستيعابية الفعلية لتسجيل الطلبة في الكليات».

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «استعراض سير العام الجامعي (2018-2019) إضافة لحصر أعداد الطلبة الجدد المقبولين للعام الجامعي الحالي بكل كلية».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع الذي عقد بالمركز الوطني للامتحانات في طرابلس «تناول الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري والتي من المقرر اجراؤها في الجامعات والمعاهد العليا على غرار العام الماضي».