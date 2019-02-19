حفتر يناقش مع السفير الإيطالي تطورات الأحداث في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 04:33 مساء
حفتر يصافح السفير الإيطالي لدى استقباله في الرجمة. (مكتب إعلام القيادة العامة)

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو غريمالدي.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «مناقشة أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات».

وكان المشير خليفة حفتر استقبل أمس الإثنين، مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، بمقر القيادة العامة بالرجمة وناقش معه أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، وفق مكتب إعلام القيادة.

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