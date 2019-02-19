الانتهاء من صيانة وتجهيز مركز القرضابية لإعادة تأهيل المعاقين في سرت

أكد مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، يوسف النواري، اليوم الثلاثاء الانتهاء من صيانة مركز القرضابية لإعادة تأهيل المعاقين بسرت وتجهيزه بالكامل.

وقال النواري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن إدارة الفرع ولجنة الإشراف بالمركز تعملان جاهدتين على وضع الترتيبات لإعادة افتتاحه من جديد قريبًا.

وتفقد مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، ومديرو أقسام المعاقين والخدمات التضامنية ببن جواد، والتخطيط والمتابعة والإدارية والخدمية المركز، بعد الانتهاء من صيانته بالكامل وتجهيزه.

وشدد مدير الفرع على ضرورة الإسراع بتجهيز المركز بالمعدات الخاصة بالمعاقين، ووسائل الترفيه وصالة العلاج الطبيعي.